Китай объявили страной, свободной от малярии

Всемирная организация здравоохранения признала Китай страной, свободной от малярии. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, поздравивший Пекин с этим успехом, достигнутым после десятилетий упорной борьбы с болезнью.

"Сегодня мы поздравляем народ Китая с избавлением страны от малярии, - отметил он. - Этот успех был завоеван ценой большого труда, и он пришел после десятилетий целенаправленных и последовательных действий".

Китай - первое за последние более чем три десятилетия государство в Западно-Тихоокеанском регионе, удостоенное сертификата ВОЗ о ликвидации малярии. Для получения такого статуса страна должна предоставить неопровержимые доказательства того, что на всей ее территории в течение как минимум трех последних лет отсутствовали цепочки местной передачи болезни. В мире свободными от малярии ВОЗ ранее признала 40 государств.