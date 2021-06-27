Последние солдаты Германии покинули Афганистан
Миссия вооруженных сил Германии (бундесвера) в Афганистане закончена. Во вторник, 29 июня, последние остававшиеся в военном лагере в Мазари-Шарифе немецкие солдаты на четырех военных самолетах были передислоцированы в Германию, сообщает Дойче велле.
Среди покинувших центральноазиатскую республику солдат были и представители специального подразделения KSK, осуществлявшие охрану лагеря и обеспечившие безопасность вывода войск.
По данным бундесвера, в ходе 20-летней миссии погибли 59 немецких солдат.
До мая в Афганистане находились 1100 немецких солдат. Германия среди стран НАТО обладала вторым по численности военным контингентом в Исламской Республике, уступая лишь США.
Солдаты бундесвера были направлены в Афганистан после терактов, совершенных в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года. В декабре того же года бундестаг выдал первый мандат на участие немецких военных в миссии под командованием НАТО на Гиндукуше.