В ВОЗ заявили о высоком уровне заболеваемости коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком уровне заболеваемости коронавирусом в мире. По данным организации, за прошедшие семь дней зарегистрировали 2 600 313 пациентов с COVID-19.

«Заболеваемость остается очень высокой. На прошлой неделе ежедневно заболевали в среднем более 370 тыс. человек», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В ВОЗ отметили, что за неделю в мире зафиксировано снижение на 10% числа смертей пациентов с коронавирусом (57 603).