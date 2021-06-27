Нефть дорожает на мировых рынках

Котировки нефти растут утром в среду на прогнозах технического комитета ОПЕК+ и на данных о снижении запасов в США.

Так, августовские фьючерсы на Brent дорожали в среду утром на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,41%), до $75,07 за баррель. За торги вторника контракт подорожал на $0,08 (0,1%) - до $74,76 за баррель

Августовские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,54 (0,74%), до $73,52 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,07 (менее 0,1%), до $72,98 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого прошло во вторник, рассмотрел два сценария развития ситуации на нефтяном рынке: один из них - базовый отчет ОПЕК, предполагающий рост спроса на нефть в 2021 году на 5,95 млн б/с, а другой, консервативный, - рост спроса на 500 тысяч б/с меньше, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с итогами заседания. В обоих сценариях предполагается дефицит на рынке - примерно в 1,5 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно.