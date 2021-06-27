Гватемала просит Россию вернуть деньги за недоставленный «Спутник V»

Правительство Гватемалы попросило Россию вернуть деньги за дозы вакцины «Спутник V», которые не были поставлены в сроки. Министр здравоохранения Амелия Флорес сообщила, что России дали 20 дней на доставку, передает Reuters.

По информации агентства, правительство Гватемалы в апреле заплатило около $80 млн за 8 млн доз вакцины. Однако до сих пор страна получила только 150 тыс. из них.

Российский фонд прямых инвестиций сказал агентству, что поставки ожидаются в ближайшее время. «Еще один самолет со «Спутником V» должен прибыть в Гватемалу на этой неделе, следующий — уже в начале следующей недели», — сказал директор по специальным проектам РФПИ Глеб Брянский.

Глава МИД Гватемалы Педро Броло сообщил, что РФПИ пообещал отправить 400 тыс. доз вакцины в конце этой недели. «Я провел встречу с представителем Российского фонда прямых инвестиций Владимиром Примаком. Мы выразили нашу озабоченность и подчеркнули неотложность получения более крупных партий»,— сказал Броло, которого цитирует ТАСС.