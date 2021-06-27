Сахиба Гафарова на переговорах с премьером Венгрии

Приветствуя спикера Милли Меджлиса, Виктор Орбан поблагодарил её за официальный визит и сказал, что прибывающие из Азербайджана делегации всегда особенные гости для венгерских народа и государства. Затем он подчеркнул важность взаимных визитов и выразил уверенность в том, что данный визит внесет свой вклад в развитие отношений между двумя странами.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Венгрию провела встречу с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном.

По его словам, Венгрия придаёт большое значение развитию отношений с дружеским Азербайджаном, а текущее политическое, экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество между странами движется по восходящей.

Речь зашла и о широком сотрудничестве Венгрии и Азербайджана в энергетической сфере. Виктор Орбан отметил незаменимую для своей страны роль, которую Азербайджан играет в деле обеспечения энергетической безопасности.

В свою очередь, Сахиба Гафарова выразила признательность за искренний приём и передала Виктору Орбану приветствия президента Ильхама Алиева.

Сахиба Гафарова выразила удовлетворение первым официальным визитом в Венгрию в качестве председателя Милли Меджлиса. По ее словам, Азербайджан придает большое значение развитию всестороннего сотрудничества с Венгрией, одной из первых признавших его независимость. После восстановления государственной независимости политические отношения между двумя странами вышли на новый уровень. Несомненно, большую роль в достижении этого уровня сыграли личные отношения между лидерами двух стран.

Спикер довела до внимания премьер-министра Виктора Орбана, что в 2020 году Азербайджан, преодолев испытание истории, одержал славную победу в 44-дневной Отечественной войне и освободил свои земли от оккупации. Спикер от имени себя и Милли Меджлиса выразила признательность венгерскому народу и государству за справедливую позицию в период 44-дневной Отечественной войны.

Сахиба Гафарова напомнила, что после освобождения от оккупации земель в Карабахе начались восстановительные и строительные работы. Однако Армения противодействует этой работе, не выдает всех карт заминированных территорий, препятствуя делимитации и демаркации границ, совершая провокации, создавая условия для проникновения террористов на освобожденные от оккупации территории.