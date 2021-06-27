Один из крупнейших городов в Австралии закрыли на карантин

Крупнейший город центральной Австралии Алис-Спрингс закрыт на 72-часовой карантин из-за вспышки коронавируса среди шахтеров золотого рудника Танами. Об этом в среду сообщил глава правительства Северной территории страны Майкл Ганнер в ходе онлайн-брифинга для журналистов, передает ТАСС.

"Начиная с 13:00 среды Алис-Спрингс будет полностью закрыт на 72 часа. Это также относится и ко всем населенным пунктам в регионе, и к общинам [аборигенов]. Жители закрытых на карантин районов могут приезжать в Алис-Спрингс для покупки продуктов, товаров первой необходимости и лекарств", - сказал Ганнер, добавив, что въезд и выезд из города будет контролироваться.

По словам главы регионального правительства, жесткий карантин в регионе был объявлен после выявления индийского штамма "дельта" у одного из сотрудников золотого рудника Танами. Мужчина провел несколько дней на работе, а затем вылетел из Алис-Спрингс в Аделаиду, где врачи и подтвердили его диагноз. По информации департамента здравоохранения Северной территории, порядка 900 человек могли контактировать с заразившимся во время его работы в руднике.

Власти штата Южная Австралия, административным центром которого является Аделаида, в среду сообщили о пяти случаях заражения коронавируса, после 212 дней с нулевым приростом числа заболевших. Считается, что все инфицированные контактировали с одним источником инфекции. В региональном департаменте здравоохранения полагают, что в группу риска входят порядка 100 человек, которые могли заразиться от прибывшего из Алис-Спрингс мужчины.