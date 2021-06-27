В МИД Армении назревает очередной скандал. Об этом пишет местная газета «Грапарак».

«Сообщается, что отъезд около 10 дипломатов, которые до 1 июля должны были вылететь в места назначения, отложен. На работу в действующих в разных странах посольствах и дипломатических миссиях РА их назначил бывший министр иностранных дел Ара Айвазян. Они вместе со своими семьями уже были готовы к отъезду: приобрели билеты, сдали свои квартиры здесь, сняли жилье в местах назначения, забрали документы детей из школ. И из правительства порядка 40 лицам сказали: стоп.

Проблема, разумеется, не в них, а в негативном отношении властей к назначившему их Ара Айвазяну, которое настолько непреодолимо, что они не жалеют потраченных из госбюджета денег. В МИД недоумевают по поводу такого негосударственного подхода и надеются, что приказ будет отменен», — пишет газета.