Пашинян готовит кадровый погром в силовой системе Армении

Увольнения предстоят в Следственном комитете Армении, сообщает в среду газета "Жоховурд".

В частности, начальник главного управления по особо важным делам Следственного комитета Армении Артур Меликян будет освобожден от занимаемой должности.

Изданию не удалось выяснить, почему Меликяна хотят уволить, и связано ли это с переходом на другую работу.

"В скором времени мы станем очевидцами кадрового погрома в силовой системе, и чиновников, по той или иной причине оказавшихся в поле зрения властей, по очереди будут увольнять. Вместо них ожидаются новые назначения", – утверждает армянское издание.