Более 200 человек умерли из-за аномальной жары в Канаде

Жертвами аномально высоких температур в различных городах провинции Британская Колумбия в Канаде за последние несколько дней стало более 200 человек, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на канадский телеканал CBC.

Температура воздуха в провинции достигла рекордных 49°С.

С 25 июня, когда наступила жара, в Британской Колумбии зарегистрировано 233 случая смерти. Полиция Ванкувера сообщила, что отреагировала на 65 вызовов о внезапной смерти, в городе Сюррей за последние два дня умерли 38 человек из-за жары. По оценкам полиции, обычно число подобных случаев не превышает четырех-пяти в день.