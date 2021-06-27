Каждый 20-й сотрудник компании Kontakt Home – участник 1-й Карабахской войны

Несколько дней назад Государственное агентство занятости в рамках «Марафона занятости» призвало работодателей активно участвовать в процессе трудоустройства семей шехидов и раненых участников войны. В поддержку данной кампании сеть магазинов Kontakt Home обнародовала количество членов семей шехидов, ветеранов, а также вынужденных переселенцев, работающих в компании.

Итак, сегодня количество сотрудников компании составляет 2 663 человека. Из них:

137 являются участниками I и II Карабахской войны;

128 - членами семей участников войны (включая 9 членов семей шехидов);

163 - членами семей вынужденных переселенцев.

Вместе с этим сеть взяла на попечение 2-летнего сына шехида II Карабахской войны – сотрудника Аслана Рзаева. В свою очередь, сеть призвала всех активно участвовать в данной кампании социальной ответственности.

Напомним, Kontakt Home как во время Отечественной войны, так и после за свой счет предоставила льготы семьям шехидов и ветеранов. Все эти показатели делают Kontakt Home одной из ведущих сетей в сфере социальной ответственности.