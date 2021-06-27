Продолжаются совместные тактические учения с боевой стрельбой «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021», начавшиеся 28 июня в Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, на учениях, проводимых в целях улучшения взаимодействия подразделений армий двух стран в ходе ведения боевых действий, развития у командиров навыков принятия военных решений и управления подразделениями, выполняются различные учебно-боевые задачи.