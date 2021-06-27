B Год Низами Гянджеви выставлен на продажу комплекс Nizami Boutique House

В Год Низами Гянджеви, объявленный в связи с 850-летием великого поэта Низами Гянджеви, в элитном жилом доме, носящем имя поэта, были выставлены на продажу квартиры. Жилой дом-бутик, представленный влиятельным общественным и государственным деятелям страны, был высоко оценён и вызвал большой интерес.

Nizami Boutique House, отражающий высокий статус жителей, отличается уникальным расположением и квартирами, имеющими разную планировку, является жилым домом премиум-класса. Апартаменты этого современного здания, расположенного в историческом районе Баку, исключительные. Это лишний раз подчеркивает, что каждый житель здесь особенный.

Nizami Boutique House расположен на одной из центральных улиц Баку - на улице Низами, и находится в непосредственной близости от многих важных объектов. Здание расположено всего в нескольких шагах от памятника Нариману Нариманову, Ичери Шехер, Исполнительной власти Баку и Кабинета министров.

Кроме того, рядом со зданием находятся такие зоны отдыха, как Бакинский Центральный парк, парк Ахундова, сад Филармонии. Также вблизи дома Технический гуманитарный лицей №2, средние школы №№132-134, Азербайджанский государственный экономический университет.