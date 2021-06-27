Иран проводит военные учения на Каспии

Военно-морские силы Ирана начали в среду утром учения в Каспийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Отмечается, что в маневрах задействованы различные виды военных судов, ракетные системы залпового огня, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в ходе учений будут отрабатываться действия военно-морского спецназа иранских вооруженных сил.

В качестве задачи маневров обозначено укрепление всесторонней безопасности в регионе Каспийского моря.