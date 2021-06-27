Путин поручил найти виновных за срыв сроков по мегапроекту

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству и РЖД найти ответственных должностных лиц за срыв сроков по Восточному полигону (расширение БАМа и Транссиба), пишет «Коммерсантъ».

Счетная палата РФ проверит надбавки к тарифу РЖД по поводу целевого характера их использования, а силовые ведомства оценят законность расходования госсредств, выделенных на Восточный полигон. РЖД должны найти виновных уже к 1 июля, Счетная палата будет проверять мегапроект до 15 января.

Первая очередь Восточного полигона оценивалась в 520,5 миллиарда рублей, вторая — в 719,8 миллиарда (может подорожать до 759,1 миллиарда), обсуждается третья очередь. Источник издания отмечает, что нужно винить ответственных за затягивание проектирования и за неправильную организацию работ. Также есть вопросы к генподрядчикам, прежде всего к ответственным за механизм их выбора, добавляет он.