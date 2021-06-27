В Турции нашли самую старую женщину в мире

Жительнице Турции Шекер Арслан 27 июня 2021 года исполнилось 119 лет, если это будет официально подтверждено, она станет самой старой женщиной в мире. Об этом сообщает издание The U.S. Sun.

Как рассказали родственники женщины, она унаследовала долголетие от матери, которая прожила 110 лет. Согласно ее водительским правам, Арслан родилась 27 июня 1902 года. У жительницы Турции шесть детей и двенадцать внуков.

Одна из ее дочерей заявила, что секретом долголетия стало питание: в пищу употребляются только натуральные продукты.

«Даже в день рождения на столе были только натуральные продукты: мед, сыр, масло и йогурт домашней закваски», — рассказала дочь долгожительницы.