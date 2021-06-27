Ректор университета может стать послом США в Германии

Ректор старейшего в США Пенсильванского университета Эми Гутманн, судя по всему, станет новым послом Соединенных Штатов в Германии. Об этом в среду, 30 июня, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Ожидается, что американский президент Джозеф Байден предложит назначить Гутманн на этот пост, после чего ей предстоит заручиться поддержкой Сената Конгресса США. Одобрить кандидатуру необходимо и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, но его решение в данном случае считается формальностью, уточняет AFP.

В случае одобрения Эми Гутманн станет первой женщиной, занявшей должность посла США в ФРГ.

По профессии 71-летняя Гутманн - политолог. Ее отец, еврей, был вынужден бежать из нацистской Германии в 1934 году. С 2004 года она - ректор Пенсильванского университета, который считается одним из лучших в стране и входит в так называемую Лигу плюща.

Должность посла Вашингтона в Берлине остается вакантной с момента ухода с нее Ричарда Гренелла в июне 2020 года.