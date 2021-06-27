Глава ЦИК Грузии подала в отставку
Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания подала в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает «Грузия Онлайн».
«Хочу проинформировать общественность, что я приняла решение не продлевать срок полномочий председателя ЦИК Грузии с 1 июля 2021 года, что позволит политическим партиям избирать председателя комиссии на основании обновленного Избирательного кодекса», - написала Жвания.
Жвания возглавляет Центральную избирательную комиссию Грузии с 2013 года, была избрана 24 декабря 2018 года на второй срок.