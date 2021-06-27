Владимир Путин отвечает на вопросы россиян
Президент России Владимир Путин 30 июня в прямом эфире начал отвечать на вопросы россиян. Главе российского государства поступило более полутора миллионов обращений.
Традиционное общение Владимира Путина с россиянами проходит в этом году без аудитории.
Как сообщает официальный сайт Кремля, большая часть времени прямой линии президента РФ будет посвящена раскрытию российской социальной повестки, а упор будет сделан на внутреннюю политику и важные внешнеполитические темы.