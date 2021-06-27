Синоптики о погоде в первый день июля
В первый день июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается безоблачная погода, однако утром в некоторых частях полуострова возможен кратковременный дождь. Будет дуть временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 21-25 градусов тепла, днем 29-34, в Баку ночью 22-24, днем 31-33 градуса тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-65%, днем 40-45%.
На пляжах Апшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.
1 июля в регионах Азербайджана осадков не ожидается, однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Утром в некоторых горных районах ожидается туман, будет дуть умеренный, временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 21-26 градусов, днем 33-38 градусов, в горах ночью 13-18 градусов, днем 20-25 градусов тепла.