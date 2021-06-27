Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 13:35

Как мы уже отмечали, Азербайджан является важным участником глобального газового рынка. Наряду с ростом нефтяных цен постепенно повышаются цены и на природный газ, что весьма выгодно экономике страны, подтвержденные запасы газа которой составляют 2,8 трлн кубометров, а потенциальные – оцениваются в 6-7 трлн кубометров. Кроме известного крупнейшего газового месторождения «Шахдениз», на территории Азербайджана расположены также месторождения «Апшерон», «Умид», «Шафаг-Асиман», перспективные структуры «Ашрафи-Дан Улдузу – Айпара», «Бабек», «Зафар-Машал», «Нахчыван». Дальнейшая разработка этих месторождений и перспективных структур значительно повысит в будущем экспортный потенциал Азербайджана.

Рост объемов добычи с «Шахдениз-2» продолжается растущими из года в год темпами. Если в 2020 году с месторождения «Шахдениз» в целом было добыто 18,1 млрд кубометров газа, то в 2021 году этот показатель прогнозируется на уровне 21,3 млрд кубометров, а в 2023 году – 25,3 млрд кубометров. Кроме того, в мае текущего года дан старт процессу бурения двух добывающих скважин на месторождении «Умид», после ввода их в эксплуатацию объем добычи газа с месторождения может возрасти на 50%. С другой стороны, с начала 2022 года намечается добыча газа на месторождении «Апшерон» в объеме на начальном этапе 1,5 млрд кубометров, а в период плато этот показатель может возрасти до 5 млрд кубометров в год. Все это будет способствовать росту газодобычи Азербайджана и в предстоящие годы. Минэнерго страны прогнозирует добычу в этом году на уровне 38 млрд кубометров, в 2023-м – 50 млрд кубометров, что приведет к росту экспорта газа. Тут следует отметить, что с 2007 года экспорт природного газа Азербайджана возрос в 7,4 раза. После сдачи в эксплуатацию газопровода TANAP в экспортном потенциале страны отмечается рост на 35,4%. А с вводом в строй TAP экспортный потенциал газа еще более расширился. Так, в текущем году посредством Южного газового коридора планировалось экспортировать в Европу 5 млрд кубометров газа. Но, как отмечают операторы европейской платформы CQD, объем экспорта азербайджанского газа может достичь 9 млрд кубометров. И эти прогнозы весьма реальны. Только в январе-мае текущего года в объеме экспорта азербайджанского газа отмечен рост на 68%, а в стоимости – на 29%. И, наконец, сегодня на фоне ускорения процесса вакцинации и восстановления активности глобальной экономики наблюдается рост цен на нефть и газ. Пессимистические прогнозы пандемийного периода уступают место оптимистическим сценариям. Если не произойдут еще какие-либо непредвиденные обстоятельства, ожидается рост потребления нефти и газа. А это, в свою очередь, создает для Азербайджана выгодные условия. Своевременный ввод в строй высокоэффективного Южного газового коридора наряду с усилением энергобезопасности страны создаст условия и для расширения экспортного потенциала, и для дальнейшего роста стратегической значимости Азербайджана.

С другой стороны, в результате успешной реализации стратегии вертикальной интеграции даже в трудный период пандемии нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия страны, действуя в тесной интеграции, добились повышения конкурентоспособности, а в конечном итоге – оптимизации доходов. Все это послужит достойным вкладом в устойчивое экономическое развитие Азербайджана, обеспечение притока иностранной валюты в страну, развитие ненефтяного сектора и ускорение реализации процесса восстановления в Карабахе. А запасы все же иссякают А тем временем все международные структуры объявили важнейшей задачей человечества доведение к 2050 году до нулевого уровня эмиссии углеродных выбросов. В отчете МЭА открыто поддерживается ускорение развития возобновляемой энергетики. Хотя в предыдущем отчете отмечалось, что углеводороды еще долгое время будут играть главную роль в глобальном энергетическом потреблении, а уголь при сохранении статуса самого дешевого источника будет основным источником для выработки электроэнергии. Но сегодня из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), особенно солнечной, можно получать более дешевую по сравнению с углеводородами энергию. Поэтому МЭА считает переход на «зеленую» энергию более благоприятным. Кроме того, ВИЭ способны вырабатывать большие объемы экологически чистой энергии. А углеводородные выбросы приводят к глобальному потеплению и климатическим изменениям – высокие углеводородные эмиссии и тепличные газы наносят огромный ущерб экосистеме. К примеру, три четверти глобальных эмиссий тепличного газа образуются углеводородными источниками энергии. МЭА видит один из кратчайших путей достижения глобальных климатических целей в сохранении не менее 2/3 подтвержденных запасов углеводородов в естественном виде, не дожидаясь их исчерпания. Ведь сжигание всего объема мировых углеводородов приведет к выбросу в атмосферу примерно 750 млрд тонн углерода. Правда, такой исход не очень реален. Сегодня, кроме топливного сектора, нефть широко применяется и в нефтехимической сфере. С другой стороны, нефть - товар глобального значения, и события на нефтяных рынках оказывают непосредственное влияние на глобальную торговлю.