В Баку увековечат память великого Лютфи Заде

В Баку будет увековечена память выдающегося ученого Лютфи Заде. Постановление об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Согласно постановлению, технико-гуманитарному лицею в Насиминском районе Баку присвоено имя Лютфи Заде.

Исполнительной власти Баку поручено установить мемориальную доску на здании в Баку, где жил ученый (ул. Аловсата Гулиева, 79).

Министерству образования поручено решение вопросов, вытекающих из этого постановления.

Лютфи Заде (Лютфали Рагим оглу Алескерзаде) - один из знаменитых азербайджанцев, всемирно известный математик, инженер и ученый, автор нескольких фундаментальных научных теорий, в том числе теории мягких вычислений, а также вербальных вычислений и представлений, почетный доктор десятков университетов и академий.