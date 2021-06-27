В Баку в Ясамальском районном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу Мкртчяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время первой карабах ской войны и совершивших другие преступления, сообщает собственный корреспондент haqqin.az из зала суда.

Первым в качестве свидетеля дал показания Джейхун Велибеков. Он заявил, что во время задержания в Джебраиле обвиняемый Алеша Хосровян состоял на действительной военной службе.

«Наша часть выполняла боевые задачи на той территории. Во время дежурства мы увидели, как в нашу сторону едет УАЗ. Автомобиль, которым, как впоследствии выяснилось, управлял Алеша Хосровян, был остановлен, и в ходе обыска в нем были обнаружены оружие и боеприпасы. Сам задержанный А.Хосровян был в военной форме», - сказал свидетель.

Другой свидетель – Турал Давудов заметил, что Алеша Хосровян принял азербайджанских солдат за армянских. «Он спросил у нас – вы свои? А когда увидел, что мы азербайджанцы, бросился к своей машине за оружием, но был нами обезврежен», - заявил свидетель.

В этот момент обвиняемый Хосровян с места подал реплику, что он добровольно сдался азербайджанским военным и не пытался выхватить оружие.

Затем показания дали свидетели Айдын Мамишев и Эльнур Сулейманов. В своих показаниях они заявили, что 4 октября 2020 года к ним подъехал автомобиль УАЗ. Сидевший в машине мужчина в военной форме окликнул их по-армянски.

«Он понял, что мы не армяне, только тогда, когда мы его задержали. Мы досмотрели автомобиль – в нем было оружие и боеприпасы, которые мы изъяли», - сказал свидетель Э.Сулейманов.

После этого в суде выступил потерпевший Захид Гасанов, который заявил, что в 1994 году он и еще четверо азербайджанских военнопленных содержались в Ханкенди. Одним из этих пленных был Азер Асланов. По словам потерпевшего, как-то армянские военные забрали Азера Асланова якобы на уборку комнаты их командира.

«Азер появился через два часа. Спецслужбы Армении вывели его под предлогом уборки комнаты, в то время его и завербовали. Потом чистку комнаты командира поручили содержавшемуся с нами Сергею. Вернувшись, Сергей нам сказал, что Азер не убирал эту комнату. Сергея затем расстреляли «при попытке к бегству». А Азеру армяне начали оказывать особое внимание, его кормили досыта и не подвергали больше пыткам. В том же году Азер устроил теракт в бакинском метро», - сказал потерпевший.