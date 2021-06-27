В Баку продолжается суд над воевавшим в Карабахе наемником

Продолжается судебный процесс по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного Арменией к боям в Карабахе. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, заседание проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Самира Алиева.

Отметим, что в отношении Дубакова Эдуарда Сергеевича, гражданина России, возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных формирований), 18.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджана.