Таможенники передали Минобороны конфискованные лекарства фото, видео
Государственный таможенный комитет передал Министерству обороны значительное количество непродовольственных товаров, лекарственных препаратов и медикаментов.
«Согласно правилам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 88, значительное количество непродовольственных товаров, а также 16533 единицы лекарственных препаратов и медикаментов, конфискованных в пользу государства по соответствующим судебным решениям, были переданы должностными лицами таможенных органов уполномоченным лицам Министерства обороны», - говорится в сообщении.