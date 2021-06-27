И Италия вывела своих военных из Афганистана

Италия завершила операцию по выводу своего контингента из Афганистана. Об этом сообщил в среду итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини, пишет Интерфакс.

"Вчера вечером миссия Италии в Афганистане официально завершилась", - цитируют его заявление римские СМИ.

Последняя группа из нескольких десятков итальянских военнослужащих покинула афганскую провинцию Герат и прибыла в аэропорт Пизы.

Италия была одним из самых активных участников миссии НАТО в Афганистане. По данным Минобороны, за примерно 20 лет военного присутствия на афганской территории Италия потеряла убитыми 53 человека, еще 723 были ранены. В общей сложности, службу в Афганистане за это время прошли 50 тыс. итальянских военных.