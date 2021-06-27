Путин рассказал, какую вакцину от коронавируса он выбрал

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, и был против этой меры и раньше. Российский лидер сказал это на большой пресс-конференции 30 июня. Также он впервые раскрыл, чем привился сам, пишет Интерфакс.

Глава российского государства сослался на закон 1998 года, который предусматривает обязательную вакцинацию от ряда заболеваний в соответствии с общенациональным календарем.

Путин признался, что привился "Спутником V". По его словам, его просили не называть выбранный им препарат, чтобы не вызывать ненужный ажиотаж вокруг него, однако он решил об этом рассказать с учетом поступающих вопросов.

Российский лидер также отметил, что все четыре российские вакцины хороши и не имеют таких побочных эффектов.