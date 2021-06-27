Члены азербайджанской парламентской делегации под руководством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой встретились с участниками венгерской группы межпарламентской дружбы с Азербайджаном.

Сахибу Гафарову и членов делегации приветствовал руководитель группы Аттила Тилки, выразивший уверенность в весомом вкладе их визита в развитие межпарламентских отношений.

Сахиба Гафарова выступила на встрече, обратив внимание присутствующих на большое значение, придаваемое Азербайджаном развитию межпарламентских связей с Венгрией. В Милли Меджлисе действует группа дружбы по межпарламентским связям с Венгрией.

«Верю, что наши депутаты продолжат эту традицию сотрудничества в рамках международных парламентских организаций», - сказала Сахиба Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса выразила признательность правительству и депутатам Венгрии за поддержку справедливой позиции Азербайджана, в том числе в ходе продлившейся 44 дня Отечественной войны.