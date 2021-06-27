Названы праздничные дни в июле
В Азербайджане 20 и 21 июля будет отмечаться праздник Курбан.
Согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики, эти дни считаются нерабочими.
В Азербайджане 20 и 21 июля будет отмечаться праздник Курбан.
Согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики, эти дни считаются нерабочими.
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