Джейхун Байрамов о Зангезурском коридоре и демаркации границы с Арменией

Министр сказал, что правительство Азербайджана приступило к практическим действиям по ликвидации последствий оккупации, продолжавшейся десятилетиями и сопровождавшейся массовым уничтожением территорий. «Мы ценим интерес стран-партнеров к поддержке наших усилий посредством инвестиций и технического сотрудничества».

«Согласно Трехстороннему заявлению, с окончанием вооруженного конфликта Азербайджан вступил в фазу постконфликтного восстановления, реконструкции и реинтеграции. Продолжение деятельности по обеспечению мира, восстановлению и реконструкции, возвращению вынужденных переселенцев в постконфликтный период является для страны абсолютным приоритетом». Как сообщает пресс-служба МИД, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на 43-м заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС.

Глава МИД Азербайджана отметил, что урегулирование конфликта также открывает новые перспективы для регионального сотрудничества, развития и прогресса: «Совместное заявление от 10 ноября 2020 года было дополнено Трехсторонним заявлением Азербайджан - Россия - Армения от 11 января 2021 года, предусматривающим открытие коммуникаций в регионе. Реализация этих мер существенно изменит ландшафт важной части региона ОЧЭС - Южного Кавказа. Зангезурский коридор, новое связующее звено между Азербайджаном и Турцией, будет обслуживать существующие торговые и транспортные связи, а также соединит эксклав Нахчыван с Азербайджаном по прошествии почти тридцати лет».

Также глава МИД Азербайджана заявил о том, что Азербайджан предложил Армении начать двусторонние обсуждения в связи с делимитацией и демаркацией границы.

«Азербайджан, восстанавливая свою территориальную целостность, неоднократно выражал решимость нормализовать отношения с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных границ на международном уровне», - сказал Джейхун Байрамов.

Министр сказал, что для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе нет альтернативы установлению добрососедских отношений на этой основе: «Есть беспрецедентный шанс на установление таких отношений посредством последовательной реализации Трехстороннего заявления, подписанного лидерами обеих сторон».

Министр отметил, что после освобождения от 30-летней оккупации государственной границы с Арменией в настоящее время Азербайджан строит инфраструктуру пограничного контроля вдоль государственной границы: «Мы предлагаем Армении начать двусторонние обсуждения в связи с делимитацией и демаркацией границы. Азербайджан ждет позитивной реакции Армении. В Армении ненависть к Азербайджану, сопровождаемая реваншистской риторикой, вызывает серьезную обеспокоенность. Антиазербайджанская ненавистническая речь, объединяющая правящих и оппозиционных политических деятелей Армении, ставит под угрозу хрупкий процесс нормализации. Армения, наконец, должна выполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права, а также Трехстороннего заявления и предоставить карты минных полей, чтобы избежать еще больших человеческих страданий».