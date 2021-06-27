Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Кубы в Азербайджане Альфредо Ньевесом Портуондо. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, на встрече присутствовал руководитель действующей в Азербайджане в рамках мер по борьбе с новым типом коронавируса (COVID-19) кубинской медицинской бригады Дальси Торрес Авила.

Приветствуя гостей, министр Кямаледдин Гейдаров отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Кубой постоянно развиваются в различных сферах. В этом контексте министр рассказал о важности расширения отношений между соответствующими ведомствами двух государств в области предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации, отметил, что для этого есть большие возможности, подчеркнул будущие возможности для кубинской молодежи учиться в Академии МЧС.

Также, говоря об успешной борьбе с коронавирусом нового типа (COVID-19) в республике под контролем руководства страны, К.Гейдаров коснулся эффективной деятельности кубинских врачей, приглашенных в страну по поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Выразив благодарность за радушную встречу, посол Альфредо Ньевес Портуондо отметил растущее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Кубой, а также рассказал о возможностях сотрудничества между соответствующими ведомствами двух стран в области управления чрезвычайными ситуациями.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.