Полиция нашла у жителей Баку оружие

Согласно сообщению пресс-службы МВД, сотрудники полиции задержали на территории Сураханского района Баку ранее судимого жителя столицы Сохраба Ахмедзаде, у которого были обнаружены пистолет «Беретта» и другие боеприпасы.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали четверых человек, незаконно хранивших у себя дома огнестрельное оружие: Рашида Бехбудова, Шохрата Зейналова, Гасана Гейбалиева и Фуада Мамедова, оружие изъято.

За культивацию наркосодержащих растений задержан житель поселка Гилязи Хызинского района Азер Рагимов, за продажу наркотиков - житель Баку Ульви Мамедов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса, задержанные привлечены к следствию.