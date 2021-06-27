TuranBank, активно сотрудничающий с ведущими международными финансовыми институтами, успешно продолжает свои проекты с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках Программы технического сотрудничества по увеличению потенциала финансовых посредников.

Проекты по увеличению финансовых возможностей подразделений по управлению рисками, комплайнс и MKOS включают эффективное управление мерами контроля рисков в банке, гармонизацию процедур соответствия с международными стандартами, усиление кредитного потенциала, улучшение организационной структуры, разработку маркетинговой стратегии для микро- и малых предприятий, финансирование среднего бизнеса и другие области.

Проекты успешно реализуются такими авторитетными финансовыми учреждениями, как TA Consult Partners и Business and Financial Advisory (BFC), привлеченными ЕБРР, при поддержке Фонда инициативы Европейского Союза EU4Business, Министерства финансов и казначейства Турции.

Проект планируется завершить в кратчайшие сроки и до конца текущего года приступить к реализации намеченных направлений бизнеса в банке.

Уделяя особое внимание сотрудничеству с иностранными финансовыми институтами, TuranBank продолжит сотрудничество по бизнес-проектам как с Европейским банком реконструкции и развития, так и с другими финансовыми институтами.