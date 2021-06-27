Ученые нашли новый природный антибиотик

Резистентные к антибиотикам бактерии — одна из главных проблем современной медицины. Справиться с ней могут помочь природные соединения, способные ослабить микроорганизмы.

Исследователям удалось найти мощный антибиотик в листьях европейского каштана. Новая молекула с антибиотическим действием, как выяснилось, способна справиться даже с резистентным стафилококком. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.

Метициллинрезистентный золотистый стафилококк может вызвать трудноизлечимые инфекции, которые обладают крепкой устойчивостью к антибиотикам. Такое заболевание признано одним из самых опасных в мире. Только в США ежегодно выявляют около 3 миллионов случаев заражения инфекцией, а погибает от нее более 35 000 человек.

У пациентов наблюдается сепсис и острая пневмония. Одним из предложенных решений является употребление бразильского перца и европейского каштана, которые убивают вредные клетки инфекции и позволяют больному полностью выздороветь.

Как все это работает? Дело в том, что антибиотики обычно убивают бактерии в организме, помогая таким образом иммунной системе. Но не все микроорганизмы умирают — некоторые из них остаются живы и постепенно вырабатывают устойчивость к лекарству, которым их пытались убить.

Лаборатория Quave обнаружила в листьях европейского каштана соединения, которые нейтрализуют опасные микроорганизмы, позволяя клеткам и тканям естественным образом избавляться от инфекции, не повышая резистентности бактерий.

Ученым удалось выделить из листьев каштана молекулу, которая справляется с резистентными бактериями, и получить из нее кристаллы.

Интересно, что этого вещества в листьях каштана было всего 0,0019%. Но даже с такой маленькой концентрацией потенциальная лекарственная молекула оказывала потрясающий эффект.

По словам авторов исследования, это вещество отличается по способу своего действия от многих современных препаратов — оно не убивает сам патоген, а ослабляет его, давая иммунной системе справиться с ним.