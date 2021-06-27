Международные денежные переводы с Western Union теперь доступны в мобильном Unibank

Клиенты Unibank могут теперь отправлять денежные переводы по всему миру со своих мобильных телефонов, используя глобальную сеть Western Union в более чем 200 странах. Платформа Western Union для международных переводов была подключена к мобильному приложению Unibank uBank, что позволяет клиентам отправлять деньги своим родным и близким по всему миру в режиме 24/7 в течение нескольких секунд.

Благодаря новой функциональности в мобильном приложении Unibank теперь клиенты могут совершать денежные переводы в несколько кликов.

Клиенты могут пополнять и получать свои международные переводы с помощью UBank, а их получатели могут забирать свои средства в любом из более чем полумиллиона пунктов Western Union.

Чтобы использовать Western Union через UBank, пользователи должны иметь счет в Unibank. Для выполнения перевода через мобильный телефон клиентам необходимо ввести такие данные, как имя, фамилия, страна и сумма в разделе Western Union. Ставка денежных переводов зависит от страны назначения и суммы перевода и начинается от 0,9% от суммы перевода. До 14 сентября 2021 года клиенты также могут использовать промокод UBANK30, чтобы получить 30% скидку на денежные переводы Western Union.

Сервис также позволяет отправителям редактировать или возвращать транзакцию до тех пор, пока перевод не будет выплачен. Статус денежного перевода можно отслеживать в приложении.

О мобильном приложении Unibank

Количество пользователей одного из наиболее часто используемых приложений мобильного банкинга в Азербайджане - UBank уже превысило 1 миллион пользователей. Мобильное приложение позволяет клиенту пользоваться большинством банковских продуктов и услуг в режиме 24/7, не посещая банк. Даже не являющиеся клиентами Unibank могут легко использовать мобильное приложение.

Unibank - твой банк!