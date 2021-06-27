В Ленкоранском районе возле поселка Хафтону вырубается лесной массив, а на месте вырубки разбивают чайные плантации. Как сообщает haqqin.az, информацию об этом распространили волонтеры экологической организации «Эко-фронт».

Согласно информации, Министерство экологии и природных ресурсов передало компании Beta 45 гектаров лесных массивов. Компания же начала вырубку лесов и ведет работу по разбивке чайных плантаций.

Экологическая организация «Эко-фронт» заявляет, что такие действия компании Beta неприемлемы. Волонтеры организации сделали несколько фото с места вырубки лесов, и затем распространили эти фото в СМИ и социальных сетях.

В свою очередь, читатели из Ленкоранского района сообщили haqqin.az о том, что вырубка деревьев, которые были посажены в лесной полосе еще в советское время, идет между населенными пунктами Гумбаши и Тезекенд на трассе Алят – Астара. По словам читателей, под топор попало большое количество деревьев, которые придавали местности особую красоту.