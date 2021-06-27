Реформы в Минздраве: упразднён Бакздрав

«На базе Главного управления здравоохранения Баку создается Медицинский центр первичной медицинской помощи. Структуры, относящиеся к первичной медицинской помощи, будут объединены в Медицинском центре». Об этом haqqin.az сообщил директор Клинического медицинского центра Кенуль Алекперов.

По его словам, женская консультация родильного дома № 5 будет передана в состав Медицинского центра первичной медико-санитарной помощи.

«Врачи узкой специализации из поликлиник Центра первичной медико-санитарной помощи также будут объединены в различных поликлиниках и перейдут в подчинение Клинического медицинского центра.

Эта работа реализована в Наримановском районе, мы будем проводить ее и в других районах. Соответственно, первичное здравоохранение будет отделено от медицинского обслуживания», - сказал Кенуль Алекперов.