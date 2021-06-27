«Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого очень серьезного кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался – ни Армения, ни Азербайджан. Потому что другая сторона дела заключается в том, что если мы все будем жить мирно и дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей не только в сфере безопасности, но и в текущих условиях, имея в виду нормальное существование семей, экономическое и социальное развитие.

Да, проблем накопилось действительно много. Существуют вопросы, связанные с восстановлением нормальной инфраструктуры, размежеванием границы с тем, чтобы провести соответствующую работу на госгранице между Арменией и Азербайджаном, особенно там, где государственной границы по существу никогда и не было. Эта была только административная граница между союзными республиками. Мы сейчас находимся в процессе этой работы. Мы создали специальную трехстороннюю группу и делаем все для того, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе», – сказал президент России.