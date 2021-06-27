В этом контексте подготовлен проект строительства разделительного бордюра на участке главной дороги проспекта Гейдара Алиева, проходящего через «Багировский мост».

Реализация проекта позволит минимизировать риски гибели и травм во время дорожно-транспортных происшествий на этой части улицы, а также повысить уровень безопасности пешеходов.

«Началась реализация проекта, согласованного с соответствующими государственными структурами. В связи с этим могут возникать определенные задержки в движении транспорта по средним полосам в обоих направлениях дороги. Просим водителей с пониманием отнестись к работе, проводимой в целях безопасности движения», - говорится в сообщении.