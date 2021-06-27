Согласно изменениям, в случае, если годовое потребление газа не превышает 1200 кубометров, то цена не изменится и сохранится на уровне 0,1 маната за кубометр. Отмечается, что 51% абонентов из группы населения не превышают этот объем потребления газа.

В Азербайджане изменены тарифы на газ для населения. Решение, принятое Тарифным советом, вступает в силу с первого июля 2021 года.

В случае, если потребление газа составит от 1200 до 2500 кубометров, то каждый кубометр газа будет стоить 0,2 маната. Если потребление газа превышает 2500 кубометров, то стоимость за каждый кубометр составит 0,25 маната.

При этом отмечается, что принятая модель повышения тарифов предполагает сохранение льготной тарифной системы по ряду направлений.

Так, стоимость природного газа, поставляемого в сферу промышленности и сельского хозяйства, осталась неизменной и составляет 0,2 маната за кубометр.

Также, чтобы избежать роста тарифов на электроэнергию, добываемую с использованием природного газа, тариф на природный газ, поставляемый электростанциям, повысился всего на одну копейку - с 0,12 до 0,13 маната.