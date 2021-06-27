В Азербайджане, по данным на 30 июня, за сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 26 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался один человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 336 047 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 330 219 человек благополучно прошли лечение, 4974 пациента клиник скончались.

Лечение 854 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 749 303 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8871 - за минувшие сутки.