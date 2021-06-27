Минэкологии об истреблении леса в Ленкоране

В частности, сообщалось, что Министерство экологии и природных ресурсов передало компании Beta 45 гектаров лесных массивов. Компания же начала вырубку лесов и ведет работу по разбивке чайных плантаций.

Официальная реакция со стороны Минэкологии не заставила себя ждать. Как заявил журналистам глава Службы развития лесов Намик Хыдыров, «поля в этом районе очищаются от мелких кустарников и высохших деревьев».

«В соответствии с Национальной лесной программой, в целях эффективного использования потенциала открытых лесных угодий в Ленкоранском районе открытые лесные угодья, в соответствии с законодательством, были переданы в аренду компании Beta Tea для разбивки чайной плантации и развития чаеводства.

Данная территория состоит из засушливых земель. Вырубки деревьев в этом районе не было и не будет. Об этом не может быть и речи. Поля в этом районе очищаются от мелких кустарников и высохших деревьев, которые могут стать причиной пожаров. Территория находится под контролем», - сказал он.