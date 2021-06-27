Минобороны обновило список погибших в Отечественной войне

Министерство обороны Азербайджана представило к сведению общественности фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и датах рождения 2 906 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 30 июня 2021 года, а также 8 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, сообщает пресс-служба Минобороны.

В министерстве отметили, что работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, продолжаются.

С информацией о погибших во Второй Карабахской войне военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.