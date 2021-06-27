Межбанк провел тренинги для предпринимателей

18:30

В Учебном центре Государственной налоговой службы в городе Шемаха Международный банк Азербайджана организовал тренинги для членов Клуба предпринимателей. Мероприятие состоялось при поддержке Государственной налоговой службы, Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) и Института экономики НАНА.

Более 30 предпринимателей из разных регионов страны, работающих в различных сферах, приняли участие в тренингах, проведенных сотрудниками банка и вышеуказанных учреждений. Участникам была предоставлена подробная информация о развитии предпринимательства и новых деловых возможностях на наших освобожденных территориях. Также были рассмотрены механизмы поощрения инвестиций частного сектора в этих регионах.

В ходе тренинга были проведены презентации о возможностях развития бизнеса, улучшении бухгалтерского учета на малых предприятиях, использовании продуктов и услуг, предоставляемых Международным банком Азербайджана. Также предприниматели получили возможность работать в командах и создавать новые партнерские отношения.