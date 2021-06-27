Азербайджан против Армении в финалах молодежного Евро по борьбе
В немецком Дортмунде продолжается молодежный чемпионат Европы по борьбе.
Вчера вольник Туран Байрамов завоевал золото в весовой категории до 70 кг. А сегодня Азербайджан представлен в финалах сразу трех весовых категорий.
Кенан Гейбатов (61 кг) будет бороться с армянином Левиком Микаэляном, Джабраил Гаджиев (74 кг) - с турецким спортсменом Танером Гарипом, а Айдын Ахмедов (125 кг) - с еще одним представителем Армении Левой Геворгяном.