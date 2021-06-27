Плохие новости из ООН: из-за спада в туризме мировая экономика потеряет $2,4 трлн

В нынешнем году в туристической отрасли продлится стагнация. Сектор полностью восстановится не ранее 2023 года. Такой прогноз содержится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) и Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), сообщает Интерфакс-Украина в среду, 30 июня.

Указано, что в 2020 году в связи с пандемией коронавируса количество международных поездок сократилось на 73% по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии в 2019 году, в результате чего, по оценкам, потери в туризме и смежных отраслях уже достигли $2,4 трлн.

"Перспективы на этот год не намного лучше", – сказал на пресс-конференции представитель отдела анализа торговли UNCTAD Ральф Питерс.

В документе отмечается, что ключом к восстановлению доверия к международному туризму является вакцинация от COVID-19.

Восстановление туристических потоков является критически важным для малых островных государств, которые в значительной мере полагаются на этот сектор для обеспечения рабочих мест.