ВОЗ назвала страну, где не был зафиксирован коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения не располагают данными о подтвержденных случаях коронавирусной инфекции на территории КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей организации.

«ВОЗ неизвестно ни об одном сообщении о серьезном инциденте, связанном с ослаблением противоэпидемических мер, кроме тех, которыми поделились СМИ. Согласно последней обновленной информации о COVID-19, предоставленной ВОЗ правительством (по состоянию на 24 июня), в КНДР до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19, — добавили в пресс-службе.

Отметим, что ранее глава Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о «великом кризисе» в КНДР из-за COVID-19. Он отчитал высших должностных лиц за неудачи в противоэпидемической работе, которые вызвали кризис.