Россия и Турция будут и в дальнейшем координировать усилия для содействия Баку и Еревану в нормализации отношений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье.

По его словам, Москва и Анкара условились продолжать тесно координировать усилия в содействии Баку и Еревану в решении "практических вопросов нормализации отношений с акцентом на укрепление мер доверия".

Лавров отметил, что Москва удовлетворена деятельностью российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

"Мы удовлетворены тем, как функционирует в Агдамском районе Азербайджана совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта и обменялись мнениями о конкретной обстановке на земле", - сказал Лавров.