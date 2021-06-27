В Израиле разрабатывают уникальную морскую ракету

Согласно сообщению, высокоточная ракета пятого поколения Sea breaker находится на продвинутой стадии разработки и считается первой в своем роде. В компании заявили, что «решение о разработке ракеты было принято с учетом растущего числа угроз на военно-морской арене по всему миру».

Израильская компания «Рафаэль» представила сегодня новую морскую ракету, способную поражать цели в радиусе до 300 километров с точностью до нескольких метров. Ее можно запускать с кораблей в море или с наземных пусковых установок против целей, расположенных на земле и на суше. Об этом пишет израильское издание «Детали».

Ракета длиной четыре метра весит менее 400 килограммов и летит к цели с высокой дозвуковой скоростью. Благодаря возможностям инфракрасного самонаведения и автоматического распознавания целей она может запускаться как днем, так и ночью и при любых погодных условиях.

Sea breaker может маневрировать и уворачиваться от препятствий во время полета по местности, когда летит на малых высотах над землей или скользит по морю ниже высот, на которых ее могут обнаружить радары ПВО противника. Благодаря обмену данными оператор может точно видеть, когда ракета поражает цель, даже если ее запускают с автономной пусковой установки.

При разработке новой ракеты использовались многие уникальные технологии, которые «Рафаэль» применяла при разработке поколений ракет различных типов. Поэтому она относится сразу к четырем классам ракет: «земля-корабль», «корабль-земля», «корабль-корабль» и «земля-земля».