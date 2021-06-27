Центр международного развития Гарвардской школы Кеннеди, деятельность которого способствует пониманию проблем в области развития стран и разработке эффективных методов их решения, опубликовал статью молодого азербайджанского эксперта по инновациям Урхана Сеидова.

Представьте себе впечатляющее уже снаружи здание государственного учреждения в современном городе. Не менее солидно все выглядит и внутри: на каждом столе новейшие компьютеры, на стенах – плоские экраны телевизоров. Интернет-соединение 5G гарантирует доступ к данным буквально в считанные наносекунды.

Через вращающуюся дверь вы входите в вестибюль такой, казалось бы, цитадели техники и технологий, и вас сразу встречает чиновник с блокнотом и карандашом. Он аккуратно записывает в бланк имя посетителя и причину появления здесь, а потом быстро исчезает в лабиринте офисов за стеклянной дверью. Если по возвращении спросить у этого работника, почему бы ему не воспользоваться компьютером, он ответит, что они всегда так работали…

Вот и государства сегодня, оперируя в основном технологиями XXI века, мыслить нередко продолжают категориями ХХ. И устаревшие линейные модели мышления, архаичные пути для преодоления проблем, принятия решений в целом делают новейшие технологии столь же «эффективными», как эти пресловутые блокнот, карандаш и бланки.

Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала эту слабость даже передовых стран. Противодействие стремительно распространяющемуся вирусу требовало столь же быстрого реагирования, но все тормозилось из-за громоздких и медлительных, погрязших в бюрократии органов здравоохранения, повсюду пребывавших в долголетнем застое.

За последнее десятилетие ученые и специалисты разных компаний разработали аналитические экосистемы, объединяющие технологии, процессы, людей и культуру, чтобы создать среду, где бы поощрялись самые лучшие, прогрессивные методы работы. Изобретенные ими аналитические инструменты, интегрированные в обычный рабочий процесс, позволяют самым разным предприятиям быстро идентифицировать вызовы и возможности и действовать соответственно.

Именно так должны сегодня поступить и государства - заново наладить управление, начав при этом с инвестиций и переподготовки кадров. Проще говоря, они должны пересмотреть текущие процессы и создать во всех отраслях атмосферу новаторства и перемен, а не копировать «передовой опыт» других стран или просто перенимать технологии.

Такие вложения в конечном итоге окупятся благодаря упорядоченности бюрократического аппарата и сокращению страшной волокиты.

Пока же государства, в большинстве страдающие инерцией и консерватизмом, остаются на реакционных позициях и при решении проблем не спешат сочетать передовые технологии с новыми способами принятия решений. И дело здесь отнюдь не в создании еще большего количества законов или бюрократических правил, совсем наоборот – необходимы новые взгляды и подходы к проблемам и трудностям.

А многогранность проблем в XXI веке как никогда велика – это и изменение климата, и пандемия, и неравенство доходов, и недостаток рабочей силы. И все это в совокупности требует более дальновидного подхода, упреждающего управления инновациями.

Все большее число государств сегодня объединяют коллективные знания и опыт частного сектора, академических кругов, технологий и собственных граждан, а также множество информативных данных в реальном времени, чтобы предугадывать и решать проблемы. Подобный подход «умного управления» может избавить как граждан, так и чиновников, призванных служить им, от классической бюрократической волокиты, мешающей творческому решению то и дело возникающих сложностей.

К примеру, правительство Южной Кореи сформировало новую платформу исследований и разработок для инвестиций и оценок. Платформа использует аналитику больших данных и машинное обучение для оценки разрушительных изменений, возможных при технологическом развитии, а также для выявления потенциальных возможностей для инноваций в различных ведомствах. Такой подход значительно упрощает сотрудничество между государственными учреждениями и частным сектором, устраняет дублирование усилий и объединяет всех для выработки политики на основе фактических данных, которая сможет повысить качество государственных услуг для граждан.

Всемирный экономический форум в 2017 году учредил Центр четвертой промышленной революции, чтобы связать правительства государств, бизнес, научные круги и гражданское общество для разработки и тестирования новых моделей управления. Такие центры уже функционируют в 13 странах, в том числе и в Азербайджане. Их задача - внедрять технологии Четвертой промышленной революции, чтобы по-новому взглянуть на то, как правительства предоставляют ключевые услуги в таких секторах, как образование, транспорт и здравоохранение.

Создание подобной парадигмы – не просто оснащение офиса новейшими гаджетами или сбор дополнительных данных. Технология сама по себе не приведет к эффективному управлению, равно как и не создаст единое решение, подходящее для всех. План связать технологии и человеческий интеллект «узами брака», успешно реализованный в одной стране, может увенчаться весьма неприятным «разводом» в другой.

«Умное» управление требует понимания корней проблемы, учета контекстуальных факторов, анализа данных, итераций в реальном времени для учета меняющихся входных данных и гибкого внедрения. И начинается все в первую очередь с компетентности и навыков государственных служащих – людей, которые и будут определять парадигму решения проблем.

Вместо жестких приказов следовать предписанной стратегии, государственных служащих необходимо будет обучить гибкому и творческому подходу к проблемам и принятию решений, основанных на фактах, с использованием большого объема данных и сохранением полной прозрачности.

Каждая страна должна решить для себя, что считать успехом, однако оптимизация бизнес-процессов и обеспечение максимальной прозрачности принятия решений, несомненно, улучшат функционирование правительства. Своевременные изменения в государственном управлении, создающие синергию между технологиями и гражданами, никак не ограничивая при этом людей, являются единственно верным решением существующих проблем.

Страны же, которые не смогут или не пожелают принципиально переосмыслить свой подход к управлению, в будущем столкнутся с гораздо более тяжелыми вызовами.

Урхан Сеидов – научный исследователь Atlantic Council, выпускник программы «Государственное управление» Гарвардской школы Кеннеди, эксперт в области инноваций и стратегических коммуникаций. Автор книг «Инновации: инструкция по применению» и «Мягкая сила Азербайджана в эпоху цифровых технологий».

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